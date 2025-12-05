Airbus, Çin'in Alçak Yörünge Uydu İnternet Hizmetini Kullanacak

SHANGHAİ, 5 Aralık (Xinhua) -- Airbus, Çin merkezli Shanghai Spacesail Teknolojileri Limited Şirketi'nin geliştirdiği Spacesail Constellation uydu internet hizmetini kullanmaya hazırlanıyor.

Şirket, Shanghai'da perşembe günü düzenlenen uydu internet sektörü ekosistemi konferansında Airbus ile pazar işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Spacesail Constellation, uçaklardaki yüksek hızlı bağlantı sistemi aracılığıyla yüksek hızlı, düşük gecikmeli geniş bant uydu hizmetleri sunarak yolcuların uçuş deneyimini iyileştirecek.

İki taraf ayrıca havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışarak düşük yörünge geniş bant iletişim teknolojisine dayalı akıllı ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin geliştirilmesini teşvik edecek.

Tam frekans bantlarına ve çok katmanlı, çoklu yörünge tasarımına sahip bir düşük Dünya yörüngesindeki uydulardan oluşan Spacesail'ın ticari ağ yapısının inşası Ağustos 2024'te resmi olarak başlatılmıştı.