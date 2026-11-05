Air Serbia'nın Belgrad-Bükreş uçuşundaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Air Serbia'nın Belgrad-Bükreş uçuşundaki bomba ihbarı asılsız çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferini yapan uçağa yönelik bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. Şirket, uçağın Bükreş'e güvenli indiğini ve kontrollerin ardından rutin düzenine devam ettiğini belirtti.
Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferini yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını, ihbarın asılsız olduğunu belirtti.
Air Serbia tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün birçok Avrupa ülkesini etkileyen bomba ihbarlarından birinin Belgrad-Bükreş seferini gerçekleştiren uçak için de yapıldığı ifade edildi.
Bomba ihbarının asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, uçağın Bükreş'e güvenli şekilde iniş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, gerekli kontrollerin ardından Air Serbia'ya ait uçağın rutin düzenine devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA