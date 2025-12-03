Haberler

Hindistan'da sertifikasız uçuş yapan Air India hakkında soruşturma başlatıldı


Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile birden fazla uçuş yapan Air India'nın uçağı hakkında soruşturma başlattı. Uçuşlar askıya alındı ve ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, bir uçağının geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile birden fazla uçuş yapması nedeniyle Air India hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile 8 ticari uçuş yapan A320 uçağı nedeniyle Air India şirketi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, soruşturma sonuçlanana kadar uçağın uçuşlarının askıya alındığı ve uçuş izni veren tüm personelin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Air India'dan yapılan açıklamada da konuya ilişkin bir iç soruşturma başlatıldığı belirtildi.

