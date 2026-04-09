Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma kararını 3 Mayıs'a kadar uzattı

Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bölgedeki bazı şehirlere yönelik uçuşların askıya alınmasıyla ilgili kararın 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ulusal basının Air France'tan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, "güvenlik durumu ve hava sahalarının ticari uçuşlara kapalı olması sebebiyle" Orta Doğu'daki bazı şehirlere bir süre daha sefer düzenlenemeyeceği bildirildi.

Açıklamada Tel Aviv, Beyrut, Dubai ve Riyad için çift yönlü uçuşların askıya alınmasıyla ilgili kararın 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Air France dahil çok sayıda hava yolu şirketi, bölgeye uçuşlarını şubat ayından itibaren askıya almıştı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.