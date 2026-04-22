Air China Cargo, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu yaptı

Çinli kargo taşıyıcısı Air China Cargo, İstanbul Havalimanı'na tarifeli kargo operasyonlarına başladı.

Air China Cargo, bugün gerçekleştirdiği ilk uçuşla İstanbul hattını devreye aldı. Chengdu-İstanbul hattında icra edilen CA1155 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren B-6113 tescilli Airbus A330 tipi kargo uçağı sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu seferle birlikte Türkiye ile Çin arasındaki hava kargo bağlantısına yeni bir hat eklendi ve operasyonlar haftada dört frekans olarak planlandı.