Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı
Kanada'da eski bir Air Canada kaptan pilotu, gerekli lisansa sahip olmadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, pilotun 900'den fazla seferde görev yaptığını ve milyonlarca dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
- Kanada'da Air Canada pilotu Geoffrey Wall, 2009-2025 arasında 17 yıl boyunca gerekli Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadan 900'den fazla uçuş gerçekleştirdi.
- Wall, lisanssız uçuşları karşılığında 2,9 milyon Kanada dolarından fazla maaş aldı ve 1 Haziran'da gözaltına alındı.
- Wall'a dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma ve sahte nişan bulundurma suçlamaları yöneltildi.
Kanada'da Air Canada hava yolu şirketinde yaklaşık 17 yıl yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 900'den fazla uçuş gerçekleştiren pilotun gözaltına alındığı belirtildi.
17 YIL LİSANSSIZ UÇTU
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.
Wall'un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı vurgulanan açıklamada, pilotun 1 Haziran'da gözaltına alındığı kaydedildi.
4 SUÇTAN GÖZALTIN ALINDI
Açıklamada, Wall'a "dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma" gibi suçlamalar yöneltildiğine işaret edildi.
Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmayı "film senaryosuna" benzetti.
CNN'in haberine göre, Air Canada'dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.
Olay, ABD'li Steven Spielberg'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı ve 2002'de gösterime giren "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.