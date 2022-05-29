Ailesi haber alamadı, balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu - Haberler

ERZURUM'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu.

Erzurum'da yaşayan ailesi, bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayanca Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.