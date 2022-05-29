Ailesi haber alamadı, balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu - Haberler

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Ailesi haber alamadı, balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Barış Kul - Güncel
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Ailesi haber alamadı, balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu

ERZURUM'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu.

ERZURUM'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu.

Erzurum'da yaşayan ailesi, bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayanca Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

Yunus Karakaya Erzurum Van Güncel Haberler

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