Aileler, PKK'dan kaçırılan çocukları için eylemde

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

Eyleme oğlu için katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Yıllardır oğlunun gelmesini beklediğini belirten Koçhan, "Bir telefon gelse, oğlumdan bir haber mi geldi? diye seviniyorum. Oğlum, gelin teslim olun. Artık hasretinize dayanamıyoruz." dedi.

Oğlundan 12 yıldır haber alamadığını dile getiren Halit Altun da "Oğlum, Türkiye vatandaşısın, oranın vatandaşı değilsin. Gelin ülkenize teslim olun. Oranın bize hayrı olmaz. Ne olur gelin." diye konuştu.