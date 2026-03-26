Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kız çocuğunun videodaki beyanlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Hatay'daki 14 yaşındaki kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin, olayın emniyet birimlerine yansımasıyla Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini ve sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına itiraz edileceği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2025'te söz konusu olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve aileyi düzenli olarak ziyaret etmiştir. Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Ayrıca, Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026'da sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."