Haberler

"Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerine yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 'aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, sürecin başından itibaren davaya müdahil olduklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan bugün bazı basın yayın organlarında "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tüm ülkeyi derinden etkilediği, Türk milletini yasa boğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir. Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir.

Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı