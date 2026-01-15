Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara ulaşmak için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve bakanlığın resmi web sitesi kullanılabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

