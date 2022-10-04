Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel