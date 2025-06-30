Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Koruyucu Aileler İçin Teşekkür Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, güçlü bir toplumun merhametle kurulan aile bağlarıyla mümkün olduğunu vurguladı ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yayımladığı video mesajında, dünyanın dört bir yanında, çocuklara sıcak bir yuva açan, onları sarıp sarmalayan tüm koruyucu ailelere teşekkür etti.

"Sizler koruyucu ailelerimiz, güçlü bir toplumun ancak merhametle kurulan aile bağlarıyla yükseldiğini kanıtlıyorsunuz." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti uluslararası alanda örnek bir model haline geldi. Sizlerden aldığımız güçle, her çocuğun mutlulukla büyüdüğü bir gelecek için çalışıyoruz. 2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır."

Güçlü bir geleceğin, güçlü ailelerle mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, koruyucu aileliğin, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, "Sizlerin vesilesiyle bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen herkese, kapımızın ve gönlümüzün daima açık olduğunu belirtmek isterim. Bu yolu sizlerle birlikte yürümenin, geleceğe atılan en doğru adım olduğuna inanıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki ailemizin bir parçasısınız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.