Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Ali Gümüş tarafından karşılanan Göktaş, programda AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile partililerle bayramlaştı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm aileler için hayırlı olmasını temenni etti.

Bayram günlerinde sıcak ve samimi anların değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirten Göktaş, "Ailecek bir araya geldiğimiz bayramları özlüyoruz. Ramazan ayı ve bayramlar, ailemizle vakit geçirdiğimiz, komşularımızın hatırını sorduğumuz özel zamanlardır." dedi.

"Bugünlerin bereketini unutmamamız lazım"

Göktaş, bayramların aile değerlerinin yeniden pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.

İnsani temasın önemine dikkati çeken Göktaş, "Geleneklerimizi sürdürmek, vatandaşlarımızın hayatına dokunmak ve sevdiklerimizin yanında olmak bugünleri anlamlı kılıyor. Aile değerlerimizi en güçlü şekilde yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bugünlerin bereketini unutmamamız lazım. Dijital çağda bireyselliğin arttığı bir süreçte, insanlara dokunmak, el sıkmak, kapı çalmak ve komşuluk ilişkilerini sürdürmek büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'da önemli diplomatik çabalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirten Göktaş, "Etrafımız adeta ateş çemberi. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalar yürütüyoruz. Bu zor günlerde bölgede sükunetin sağlanması ve insanların barış ve huzur içerisinde yaşaması için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede Orta Doğu'da sükunet sağlanır ve insanlar savaşsız, çatışmasız bir ortamda yaşar." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise dünyanın büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye'nin İslam dünyasının birlik ve beraberliğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Şentop, "Bugün dünyada yaşanan gelişmeler, hem bölge hem de küresel ölçekte ciddi bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Programda, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve İl Başkanı Ali Gümüş de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
