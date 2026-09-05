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Annelerin doğum izni 24 haftaya çıkarıldı

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- "Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, bir televizyon kanalındaki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan çalışan annelerin doğum izni süresine yönelik soruya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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