Bakan Göktaş'tan Konya Büyükşehir Belediyesinin aile odaklı projelerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, hem merkezi hem de yerel yönetimlerimizle birlikte ailelerimizi ve gençlerimizi hayatın her aşamasında desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş NSosyal hesabından Konya Büyükşehir Belediyesinin aile odaklı destek projelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Aileyi güçlendiren her adımın, güçlü Türkiye'nin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği destek projeleri, sosyal belediyeciliğin en güzel, en somut örneklerinden biri. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, hem merkezi hem de yerel yönetimlerimizle birlikte ailelerimizi ve gençlerimizi hayatın her aşamasında desteklemeyi sürdüreceğiz."