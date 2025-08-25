Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Rize'de 63 yıllık evli olan Kanbur çiftinin misafiri oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında Rize'de 63 yıldır evli olan Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Rize'de, 63 yıllık evli 80 yaşındaki Mükerrem ve 85 yaşındaki Ahmet Kanbur çiftinin Pekmezli köyündeki evlerine misafir oldu.

Göktaş, Belçika Parlamentosundaki mücadelesinden beri kendisini takip ettiğini söyleyen Kanbur çifti tarafından samimi şekilde karşılandı. Çiftin çocukları ve torunlarının da bulunduğu ortamda Göktaş, 63 yıllık mutlu bir evliliğin sırrını dinleyerek, çiftin birbirine çok iyi baktığını dile getirdi.

Ziyarette Bakan Göktaş, Kanbur çiftine mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yılı 'Aile Yılı' ilan etti. Biz de 'Aile Yılı' dolayısıyla uzun yıllardır evli olan ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi uzun yıllar aynı yastığa baş koyan büyüklerimiz, tüm gençlerimize en güzel örnek oluyor." dedi.

"O yaşta Belçika Parlamentosunda o mücadeleyi verdin"

Ahmet Kanbur ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Kanbur, 28 Şubat dönemindeki başörtüsü mücadelesini anlatırken, kızının da Bakan Göktaş gibi bu konuda kararlı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mücadele ettik ama sonunda bittim. Artık baba olarak kızımın başını açmasını istedim. Kızım da 'okulu bırakırım başımı açmam' dedi. Bakan kızım, ben seni de biliyorum. O zaman bakkalım vardı ve gazetelerden seni iyi takip ederdim. Sana sürekli dua ederdim. Sen Belçika'da doğmuş büyümüşsün. Yabancı okullarda baskı altında okuyup, bu duruma gelmişsin 41 kere maşallah sana. Anne ve babana da senin gibi bir evlat yetiştirdiği için yıllardır dua ediyorum. O yaşta Belçika Parlamentosunda o mücadeleyi verdin."

Bakan Göktaş ise duaları ve misafirperverliklerinden dolayı Kanbur çiftine teşekkür etti.

Yöresel kıyafetleri giyerek çay hasat etti

Göktaş, Rize'deki programları kapsamında Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni de ziyaret ederek, yörenin en önemli geçim kaynağı olan çay tarlasına girdi. Burada kadın üreticilerle bir araya gelen Göktaş, bölgenin geleneksel kıyafeti olan peştamali giyip, eline çay makasını alarak çay hasadı yaptı.

Rize çayının alın teri ve emekle üretildiğini kaydeden Göktaş, ilk kez tecrübe ettiği çay hasadından keyif aldığını söyledi.

Çay tarımının, aile tarımı olarak da bilindiğini anımsatan Göktaş, "Aile Yılında, ailece oluşturulan ve ev ekonomisine katkı sunan bu kültürü önemli buluyoruz. Bu çalışmalarda yer alan ve kültürü yaşatan ailelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.