Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programında konuştu Açıklaması

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin örnek bir yaşam modeli sunduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyüğü ve ödüllü bu kurumumuzla, 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, asırlık bir merhamet çınarının gölgesinde, ramazanın rahmet ve bereketinde Darülaceze sakinleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Göktaş, "Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizi şefkatiyle saran, duasıyla yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Darülaceze'nin insana hürmeti esas alan kadim devlet geleneğinin en görkemli simgesi olduğunu belirten Göktaş, 2. Abdülhamid'den kalan bu eşsiz mirasın, devletin kimseyi yalnız bırakmadığının en kıymetli göstergesi ve ihtiyaç sahibine önce "hoş geldin" diyen, koşulsuz bir şefkat kapısı olduğunu belirtti.

Bu kıymetli kurumun, hiçbir ayrım gözetmeden herkese aile sıcaklığını sunan güvenli bir liman olduğuna işaret eden Göktaş, "Hastaya şifa, dertliye deva sunmuş, zor zamanlarda bir yuva, ihtiyaç sahiplerine huzur veren bir kapı olmuştur. Barınmadan sağlığa, eğitimden sosyal desteğe kadar sunduğu hizmetlerle, nice hayatları sarıp sarmalamıştır. Darülaceze bu anlamda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizin, en değerli abidesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek hassasiyetiyle, büyüklere sundukları hizmetleri her geçen gün daha ileri taşıdıklarını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dünyada bir eşi ve benzeri olmayan bu hayır kurumunu, modern imkanlarla güçlendirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, geniş yaşam alanları, rehabilitasyon merkezleri, hasta poliklinikleri, çocuk yuvası ve atölyeleriyle örnek bir yaşam modeli sunuyor. Avrupa'nın en büyüğü ve ödüllü bu kurumumuzla, 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Burada yer alan Türkiye'nin ilk resmi Alzheimer ve Demans Bakım Merkezi'nde, özel ihtiyaçlara yönelik sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul eden Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile yaşlı ve engelli bakımı alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlıyoruz."

"Darülaceze, güven ve huzur veren bir yuva olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Darülaceze'nin köklü yapısını ve kurumsal hafızasını Türkiye'nin dört bir yanına taşıdıklarını belirten Göktaş, "Düzenlememiz yürürlüğe girdiğinde, Darülaceze'nin bakım tecrübesini İstanbul'dan bütün Türkiye'ye sonra da inşallah dünyaya yaygınlaştıracağız. Darülaceze, sosyal devlet vizyonumuzun en seçkin örneklerinden biri olarak, güven ve huzur veren bir yuva olmaya devam edecek." dedi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizde büyüklerimiz, evin bereketi, ailenin dirliği, toplumun hafızası ve duasıdır, sizler bizler için öylesiniz. Sosyal devlet anlayışımız, tam da bu hürmet ve vefa bilinciyle şekillenmiş, büyüklerimizi daima baş tacı ederek hizmete dönüşmüştür. İnsanı merkeze alan, şefkati ve merhameti kurumlarımızla kalıcı hale getiren bir anlayışla çalışıyoruz. Devletin gerçek kudretinin, vatandaşına uzattığı şefkat eli, gösterdiği hassasiyet ve sunduğu güvenle ölçüldüğüne inanıyoruz. Bu vesileyle kıymetli büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum."

Programa ortak ev sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bugüne kadar kendilerine sundukları bütün destekler için teşekkür eden Göktaş, ramazanın rahmetinin hanelere, duaların da Türkiye'ye güç ve esenlik getirmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.