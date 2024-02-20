Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Emirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Göktaş, Uzun Çarşı'da esnafı ziyaretinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Emirdağ ilçe belediye başkanı adayı Serkan Koyuncu'ya destek istedi.

Daha sonra salı günleri kurulan sebze pazarına giden Göktaş, burada vatandaşlarla sohbet ederek katmer pişirdi.