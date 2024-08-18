Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Beşiktaş'ın mağazasını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş'ın stadındaki "Kartal Yuvası" mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.

Alınan bilgiye göre İstanbul'daki bir programının ardından Tüpraş Stadyumu'ndaki "Kartal Yuvası" mağazasına giden Göktaş, Beşiktaş'ın yeni sezon için hazırlanan formaları ile diğer ürünlerini inceledi.

Çocukları Hamza ve Yusuf için Beşiktaş forması satın alan Göktaş, kasanın önünde sıra beklerken kendisini tanıyan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.