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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Bitlis Valiliğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Bitlis Valiliğini ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Madak, beraberindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker ile valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Madak, Vali Karakaya ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan hazır bulundu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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