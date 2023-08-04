Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kilis'te İncelemelerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kilis'te depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Yenigün, Kilis Valisi, Belediye Başkanı ve depremzedelerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemede bulunmak üzere kente gelen Yenigün, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kilis Belediyesine geçen Yenigün, Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Yenigün, ardından konteyner kente geçerek depremzedelerle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yenigün, partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Yenigün'e, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara eşlik etti.