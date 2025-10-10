Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan Mersin'de
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret ederek, aile ve sosyal hizmetler alanında kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Toros makamında Çalışkan'ı ağırladı.
Ziyarette aile ve sosyal hizmetler bünyesinde kentte yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel