Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Oğuzeli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, merkezden yararlanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Merkez yetkililerinden kurum hakkında bilgi alan Tarıkdaroğlu, ardından Gaziantep Çilek Çocuk Evi'ni ziyaret ederek, çocuklarla bir süre vakit geçirdi.

Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Şahin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, ardından Şehit Polis Halil İbrahim Kuzkun'un ailesini ziyaret etti.

