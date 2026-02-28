Haberler

Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri CSO Ada Ankara'da seslendirildi

Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri CSO Ada Ankara'da seslendirildi
CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserde, çocuklardan oluşan bir orkestra Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerini seslendirdi. Farklı sanatçıların da katıldığı etkinlikte, sevilen parçalar dinleyicilere ulaştı.

"Aile ve Çocuklar için Barış Manço ve Cem Karaca Anma Konseri", CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi."

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, Serdar Ceylan Bateri Orkestrası sahne aldı.

Çocuklardan oluşan orkestra, program kapsamında Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerinden oluşan repertuvarı icra etti.

Farklı sanatçıların da sahne alarak orkestraya eşlik ettiği konserde, "Gibi gibi", "Anlıyorsun değil mi" ve "Kol düğmeleri" gibi eserler seslendirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
