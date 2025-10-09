Kayseri'de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı

KAYSERİ'de, aile sağlığı merkezinde sıra nedeniyle çıkan yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Doktor muayenesine gelen Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Ahmet Ş., Mahmut S. ve Abdullah S. birbirini darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.