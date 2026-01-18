Haberler

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mehlepçi: "Ebe ve Hemşireler Geçinmenin Dahi Mümkün Olmadığı Koşullarda Çalışmaya Zorlanıyor"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe, hekim ve hemşirelerin maaşlarının düşürüldüğünü, performansa dayalı ödemenin arttığını belirterek, yoksulluk sınırının üzerinde güvenceli maaş talep etti.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Tüm aile sağlığı merkezi çalışanı ebeler, hekimler, hemşireler için sabit maaşlar azaltılmış, performansa dayalı ödeme artırılmış ve toplam hak edişler düşmüştür. Hekimler için en az iki kat, ebe ve hemşireler için en az bir kat, yoksulluk sınırının üzerinde, hiçbir performans kriterine bağlı olmayan, emekliliğe yansıyan, tek kalem, güvenceli maaş istiyoruz" dedi.

Mehlepçi, yaptığı açıklamada, Aile Sağlığı Merkezleri'nin hekim, ebe ve hemşirelerle bir bütün olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşirelerin "eleman" olarak tariflenmesi ve performansa dayalı ödeme sisteme geçilmesiyle birlikte hem iş yoğunluğunun arttığını hem de ücretlerin düştüğünü ifade etti.

"Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımı da bunu beslemektedir. Aile sağlığında çalışan ebe ve hemşireler önce 'aile sağlığı elemanı', ardından 'aile sağlığı çalışanı' olarak tanımlanmıştır" açıklamasını yapan Mehlepçi, bakanlığın ebe ve hemşireleri "eleman" olarak görerek haklarını kolaylıkla göz ardı edebildiğini, bunun en somut örneklerinden birinin de ücret politikası olduğunu kaydetti.

Özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde ebe-hemşire maaşlarının artmaması için maaş tavan katsayısının 1,50'nin üzerine çıkarılmadığını belirten Mehlepçi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bir ebe veya hemşire, maksimum performansla çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırına yaklaşabilen bir gelir elde edebilmektedir. Aile sağlığı merkezlerindeki uygulamalar ise daha da adaletsizdir. Birimde hekim yoksa ya da hekim, bakanlığın dayattığı kronik hastalık izlemi  uygulamasını yapmıyorsa ebe ve hemşireler aynı süre, aynı yoğunluk ve aynı sorumlulukla çalışsalar bile çok daha düşük maaş almaktadır. Hatta hekimi olmayan birimde görev yapan ebe-hemşireler 45–46 bin lira gibi son derece yetersiz hak edişlerle, geçinmenin dahi mümkün olmadığı koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, 2025'in ilk aylarında defalarca "teşvikleri üç kat artırıyoruz, maaşlar artacak" söylemini dile getirdiğini hatırlatan Mehlepçi, "Gerçekte ise tüm aile sağlığı merkezi çalışanları ebeler, hekimler, hemşireler için sabit maaşlar azaltılmış, performansa dayalı ödeme artırılmış ve toplam hak edişler düşmüştür. Hekimler için en az iki kat, ebe ve hemşireler için en az bir kat, yoksulluk sınırının üzerinde, hiçbir performans kriterine bağlı olmayan, emekliliğe yansıyan, tek kalem, güvenceli maaş istiyoruz" dedi.

