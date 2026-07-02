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İstahed: 180 Günü Aşan Rapor Süreleri Sözleşme Feshi Gerekçesi Yapıldı

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İstanbul Aile Hekimliği Derneği, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin gelirlerinin büyük kısmının performansa bağlandığını, uzun süreli tedavi gören hekimlerin sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile aile hekimliği çalışanlarının aylık gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'inin performans kriterlerine bağlandığını, uzun süreli tedavi gören hekimlerin ise 180 günü aşan rapor süreleri gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, aile hekimliği çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlere ilişkin "Aile hekimliğinde zulüm devam ediyor" başlıklı yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle aile hekimliği çalışanlarının her geçen gün daha ağır hak kayıplarına ve daha büyük mağduriyetlere maruz bırakıldığı belirtildi. Son olarak yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile aylık gelirlerin yaklaşık yüzde 65'inin performans kriterlerine bağlandığı ifade edildi.

İSTAHED açıklamasında, söz konusu düzenlemenin özellikle uzun süreli tedavi görmek zorunda kalan aile hekimliği çalışanlarını ekonomik ve mesleki açıdan zor durumda bıraktığı vurgulanarak, kanser, ağır kronik hastalık ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden hekimlerin önce gelirlerinin üçte ikisini kaybettiği, ardından 180 günü aşan rapor süreleri gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, mevcut mevzuat nedeniyle sözleşmeleri feshedilen hekimlerin iki yıl boyunca yeniden aile hekimliğine dönmelerinin de engellendiği belirtilerek, "Yani bugün, yıllarca bu ülkenin insanına hizmet etmiş, salgınlarda, depremlerde, afetlerde fedakarca görev yapmış hekimler ve sağlık çalışanları, hasta oldukları gün sistem tarafından kapının önüne konulmaktadır" denildi.

İSTAHED, konuya ilişkin açılan davada Danıştay'ın önce yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini, ancak daha sonra yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırılmasıyla sözleşme fesihlerinin uygulandığını bildirdi. Hukuki sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, ortaya çıkan mağduriyetin "telafisi güç ve derin yaralar" bıraktığı ifade edildi.

"HEKİMLİK SUÇ DEĞİLDİR; HASTALANMAK HİÇ DEĞİLDİR"

İSTAHED'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hasta olduğu için gelirinden olan, tedavi gördüğü için işinden edilen, yaşam mücadelesi verirken bir de geçim ve gelecek kaygısıyla baş başa bırakılan meslektaşlarımızın uğradığı bu muameleyi kabul etmiyoruz."

Hekimlik suç değildir. Hastalanmak hiç değildir. Meslektaşlarımız bir yandan hayata tutunmaya çalışırken diğer yandan idarenin bu vicdansız uygulamalarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu tablo ne hukukla, ne vicdanla, ne de sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaktadır."

İSTAHED, sözleşmeleri feshedilen aile hekimliği çalışanlarının yanında olacaklarını, bireysel davaların açılmasından göreve iade süreçlerine kadar her platformda bu haksızlığa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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