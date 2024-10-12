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Aile Hekimleri, 19 Ekim'de Büyük Ankara Mitingi'nde Bir Araya Geliyor

Aile Hekimleri, 19 Ekim'de Büyük Ankara Mitingi'nde Bir Araya Geliyor
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 19 Ekim'de Ankara'da düzenleyeceği mitingde, aile hekimliği uygulamalarına yönelik eleştirilerini gündeme getirecek. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, mitingle birlikte sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 19 Ekim'de Büyük Ankara Mitingi düzenleyecek.

AHEF tarafından Çankaya'da bir otelde "Aile Hekimliğinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay açılışında konuşan AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu taslaktaki düzenlemelerin bilimsel temellerden uzak olduğunu, temel hakları ihlal ettiğini, performansa dayalı bir "kölelik" sistemini de beraberinde getirdiğini savunan Nehir, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu vurguladı.

Nehir, sağlıkta şiddetin önlenmesi için 10 haftadır "Karalar Bağladık" eylemini devam ettirdiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadeleyi bir kez daha tüm sesimizle haykırarak taçlandırmak için, 'karalar bağladık' diyerek, siyahlara bürünerek, 19 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanından gelecek binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile Ankara'da buluşuyoruz. Bu büyük miting, onurumuz, anayasal haklarımız ve halkımızın sağlığı için vereceğimiz mücadeleden yalnızca biridir. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı, 19 Ekim'de Ankara'da yapacağımız Büyük Ankara Mitingi'ne katılmaya davet ediyoruz."

Büyük Ankara Mitingi, aile hekimlerinin katılımıyla 19 Ekim saat 13.00'te Anıtpark'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Yağmur Nehir Politika Sağlık Güncel ankara

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