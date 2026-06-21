Aile Dayanışma Ağı'ndan Babalar Günü Mesajı: Babalar Evlatlarına, Evlatlar Babalarına Kavuşacak
19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 'Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına kavuşacak' ifadesine yer verdi.
(İSTANBUL) - Aile Dayanışma Ağı, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına kavuşacak" denildi.
19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaybedilen zamanların yerini kavuşmalar alacak. Babalar evlatlarına, evlatlar babalarına kavuşacak. Babalar Günü kutlu olsun" ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA