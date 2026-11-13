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Aile Bakanlığının başvurusuyla çocukları silaha özendiren paylaşımın erişimi engellendi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları silah kullanımına özendiren paylaşıma erişimin engellendiğini açıkladı. Bakanlık, havalı tüfek tanıtımı ve indirimli silah alımına yönlendirme içeren paylaşım için 5651 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendirici nitelikteki paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu sanal medya paylaşımına ilişkin yapılan incelemede, havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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