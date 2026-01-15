Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'http://aile.gov.tr' adresi 'Duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz" dedi.