Aile Bakanı'ndan Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama

Aile Bakanı'ndan Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, siyasette şiddetin yeri olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur" dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.