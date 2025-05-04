Aile Bakanı'ndan Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, siyasette şiddetin yeri olmadığını vurguladı.
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur" dedi.
Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur."
Kaynak: ANKA / Güncel