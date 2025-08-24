Aile Bağları Bağımlılığı Yenmede Önemli Rol Oynuyor

Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Uzman Klinik Psikolog Mehmet Salih Ceylan, aile bağlarının güçlü olmasının bağımlı bireyin iyileşmesinde çok önemli olduğunu belirtti.

Merkez Eyyübiye ilçesinde 8 yıl önce kurulan YEDAM'da bağımlı bireyler ile aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler gizlilik esasıyla sürdürülüyor.

Kurumda görevli psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarınca yapılan görüşmelerde, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına yönelik ücretsiz hizmet veriliyor.

YEDAM atölyelerinde danışanların boş zamanlarını değerlendirmeleri için masa tenisi ve resim gibi etkinlikler de düzenleniyor.

"Tedavi süreci, bağımlı birey kadar aile bireylerini de yakından ilgilendirir"

YEDAM'da görevli Uzman Klinik Psikolog Mehmet Salih Ceylan, AA muhabirine, bağımlılık tedavisinin en önemli ayaklarından birinin aile olduğunu söyledi.

Bağımlılığın sadece kullanan kişiyi değil, aynı zamanda tüm aileyi de etkileyen bir hastalık olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci, bağımlı birey kadar aile bireylerini de yakından ilgilendirir. Bağımlılıkta genellikle aile bağları zayıflar, aile üyeleri birbirlerinden uzaklaşır. Bu yüzden aile bağlarını güçlendirmek bağımlı bireyin iyileşmesi için çok önemlidir. Bu noktada aile üyelerinin madde kullanan yakınlarının farklı olduğunu kabullenmeleri gerekir. Onun hemen değişmesini beklememek gerekir. Değişim için yakınına zaman tanıması, beklentilerini düşürmesi, sabırlı olmaları ve acele etmemeleri gerekir. Geçmişi unutup geleceğe odaklanmak, yani en azından şimdilik olması kaydıyla, ertelemek yararlıdır. Bağımlılık tedavisinde sadece kişinin kendisini değişmesi yeterli değildir, bu nedenle ailenin de mutlaka değişmesi gerekir. Bu süreçte aile bireylerinin yakınlarına karşı tutum ve davranışları önemlidir. Duygularınız ve düşünceleriniz yakınınızın kullanımını olumsuz etkiliyorsa tepki vermeden önce beklemekte yarar vardır. YEDAM olarak tedavi sürecinde danışanlarımızın yakınlarına yönelik aile görüşmelerinde tutum ve davranışlar, bağımlı yakınına sorumluluk becerilerinin geliştirilmesi, kural koyma, sağlıklı iletişim ve bağları güçlendirmeye yönelik çalışmaktayız."

"Değişim ailede başlar"

Ceylan, ailelerin bağımlı yakınlarının yanında olması, ona bu süreci birlikte yürüteceklerini ve üstesinden birlikte geleceklerini hissettirmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmeler ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki aile bireyleri görüşmelere katılım sağladığında danışanın iyileşmesine yönelik süreçler olumlu yönde ilerliyor. Dolayısıyla bu süreçte ailelerin yakınlarına karşı destekleyici tutum göstermesi ve tedavi sürecine dahil olması, yakınının iyileşme süreci için oldukça önemli bir adımdır. Öncelikli olarak yaralayıcı mesajlar vermekten uzak durmalı, kaçınmaları gerekir. Yani onu potansiyel bir suçlu gibi görmemeleri, eleştirmemeleri, suçlamamalı ve etiketlememeleri gerekir. Bu bireyin ailesinden daha da uzaklaşmasına neden olur ve bireyin tekrardan kullanımına yönelmesine sebep olabilecek davranışlardır ve tutumlardır, dolayısıyla bunlardan kaçınmak önemlidir. Unutulmamalıdır ki değişim ailede başlar. Birlikte zaman geçirmeleri ve aile içi bağlarını güçlendirmeye yönelik ortak aktiviteler yapmak önemlidir."