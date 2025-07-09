AİHM, Marine Le Pen'in Geçici Tedbir Talebini Reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına karşı geçici tedbir talebini reddetti.

AİHM, Le Pen'in yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçilme yasağına ilişkin geçici tedbir başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme, mevcut durumda Le Pen'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerle güvence altına alınan haklarına yönelik telafisi mümkün olmayan bir risk bulunmadığına hükmederek, siyasetçinin geçici tedbir talebini reddetti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.