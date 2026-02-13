Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden engelli yüzücülere kayak merkezinde moral etkinliği

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından, engellerini aşarak yüzme branşında başarılar elde eden çocuklar için Küpkıran Kayak Merkezi'nde moral etkinliği düzenlendi.

AİÇÜ Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan çocuklar, üniversitenin yerleşkesinde bulunan Yarım Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alıyor.

Bugüne kadar katıldıkları birçok ulusal yarışmada madalya kazanan çocuklar için Küpkıran Kayak Merkezi'nde program düzenlendi.

Ailelerin de bulunduğu alanda çocuklar, Doç. Dr. Baykal Karataş koordinesinde kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin de çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Gülçin, AA muhabirine, çocukların yüzme branşında çok başarılı olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirten Gülçin, şöyle konuştu:

"20 öğrenci bu organizasyona katılıyor. Hayata tutunmuş ve gerçekten sporla iç içe olan öğrenciler. Bugün burada kayak keyfi yaşadılar. İnşallah bundan sonra da kış şartları el verirse geleneksel hale getirip daha geniş kapsamlı etkinlik yapmayı planlıyoruz."

Gülçin, kayak sporunda hürriyetin, serbestliğin zirvede yaşandığını ve çocukların gönüllerince güzel vakit geçirmesinin kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.