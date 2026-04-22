Haberler

Ağrı'da akademisyen, öğrenci ve STK'lardan İsrail'in idam yasasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler İsrail'in idam yasasına ve Gazze'deki katliamlara karşı yürüyüş düzenledi. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, yapılan insan hakları ihlallerine dikkat çekti ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kampüsünde bir araya gelen STK temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler İsrail'in idam yasasına ve Gazze'deki katliamlara tepki için yürüdü.

Kampüsteki Nurettin Atmaca Üniversite Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toplanan grup, rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti. Tekbir getiren katılımcılar, Gazze'de uygulanan katliamı sloganlarla protesto etti. Rektörlük binası önünde ortak basın metnini okuyan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesinin kabul edilmesini 'ayrımcılığın kurumsallaşması' olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Gülçin, "İsrail, ağır insan hakları ihlalleri ile uluslararası normları erozyona uğratmakta ve cezasız kalan eylemlerinden güç alarak yeni ihlallere zemin hazırlamaktadır. 7 Ekim'den bu yana hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alınması, açlığın bir silah olarak kullanılması kabul edilemez bir insanlık suçudur" dedi.

Filistin'de eğitim hakkı elinden alınan öğrencilere ve akademik faaliyetleri duran bilim insanlarına da değinen Prof. Dr. Gülçin, akademinin sadece bilgi üretim merkezi değil, aynı zamanda bir vicdan merkezi olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun sessizliğini 'adalet duygusunun zedelenmesi' olarak yorumlayan Prof. Dr. Gülçin, şu çağrıda bulundu:

"Sessizlik, bu zulmün devamına zemin hazırlamaktadır. Bizler, mazlumun yanında durmaya ve adalet çağrısını yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm vicdan sahibi insanları bu dram karşısında somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

