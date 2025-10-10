AI Yapım, Alamut Kalesi'ni Merkezine Alan İlk Yapay Zeka Dizisini Duyurdu

AI Yapım'ın yapay zeka tabanlı ilk dizisi "Castle Walls, Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini ele alıyor.

Ay Yapımdan yapılan açıklamaya göre şirket, yeni iştiraki AI Yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi ile yeni bir döneme adım atıyor.

İlk tanıtımı bugün yayınlanan ve 15 dakikadan oluşan 3 bölümlük mini dizinin senaryosunu Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Dizi, son dönemde Assassin's Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen Alamut Kalesi'ni merkezine alıyor.

Bir yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirilen dizi, Ay Yapım'ın hikaye anlatımındaki ustalığını, ileri düzey yapay zeka teknolojileriyle birleştiriyor.

Projenin yaratıcı süreçlerinde prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirmede ChatGPT, görsel keşif ve ilham için MidJourney, karakter entegrasyonunda Runway ve Google Nano Banana, video üretimi ve sinematik işleme konusunda ise Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz programları kullanıldı. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edildi.

AI Yapım'ın geliştirdiği AI Yapim Storyboard adlı özel yapay zeka storyboard aracı ile de tüm yapım hattı tasarlandı, Ay Yapım'ın lisanslı arşivinde eğitilmiş AYDNA 1.0 adlı özgün bir video difüzyon modeli oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, "AI Yapım, insan hayal gücüyle yapay zeka yeniliğini birleştirerek hikaye anlatımının yeni çağını şekillendirmek için kuruldu. Castle Walls sayesinde yapay zekayı klasik bir hikayeye taşıyarak, daha geniş düşünebildik ve hayal gücümüzü daha büyük bir tuvale yansıttık. Bu süreçte, iyi hikayelerin kalbinde yatan insan ruhunu merkeze almayı sürdürdük. Yapay zekayı yaratıcı bir ortak olarak görerek, görsel ihtişam ve merak duygusuyla dolu projeler yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizinin, ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası bir dijital platformda yayınlanması planlanıyor.