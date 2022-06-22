AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu Eminönü Meydanı'nda tekme tokat dövdüler

Uzun süredir yaptığı sokak röportajlarıyla gündem olan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı saldırıya uğradı.

DARP EDİLDİ

Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara soru yönelten Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından darp edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı kameralara yansırken, kavga anında üstü başı paramparça olan Yapraklıoğlu'nun kendisine vuran bir kişiye kafa atmaya çalıştığı görüldü.