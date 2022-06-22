AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu Eminönü Meydanı'nda tekme tokat dövdüler - Haberler

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AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu Eminönü Meydanı'nda tekme tokat dövdüler

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameranı, Eminönü Meydanı'nda tartıştığı vatandaşlar tarafından darp edildi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, Yapraklıoğlu'nun üstü başı paramparça oldu.

Uzun süredir yaptığı sokak röportajlarıyla gündem olan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameramanı saldırıya uğradı.

DARP EDİLDİ

Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara soru yönelten Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği vatandaşlar tarafından darp edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı kameralara yansırken, kavga anında üstü başı paramparça olan Yapraklıoğlu'nun kendisine vuran bir kişiye kafa atmaya çalıştığı görüldü.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Eminönü Güncel Haberler

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