Ahşap Oyma Ustası Mustafa Özeflanili, Vali Dallı’yı Ziyaret Etti

Kastamonu'nun yaşayan insan hazinelerinden ahşap oyma ustası Mustafa Özeflanili, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Dallı, makamında gerçekleşen ziyarette, geleneksel el sanatlarının yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Özeflanili'nin yalnızca şehrin değil ülkenin kültürüne katkı verdiğini aktaran Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel el sanatlarından ahşap oymacılığı hakkında Dallı'ya bilgi veren Özeflanili de dedesinden öğrendiği sanatının Kastamonu'daki temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, cami ve özel koleksiyonlar başta olmak üzere pek çok yapıda eserinin bulunduğunu kaydetti.