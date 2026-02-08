Bafra Kahveciler Odası'nda Ahmet Yılmaz yeniden seçildi
Bafra Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda Ahmet Yılmaz, tek aday olarak yeniden başkan seçildi ve oyların tamamını alarak göreve devam etti.
Bafra Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçildi.
Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek aday olarak giren Ahmet Yılmaz, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlık görevine devam etti.
Saat 17.00 itibarıyla açılan sandıklarda, çoğunluğun sağlandığı genel kurulda toplam 76 delege oy kullandı.
Seçim sonucunda üyelerin güvenoyunu alan Yılmaz, yeni dönem için tekrar göreve getirildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel