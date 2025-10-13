Haberler

Ahmet Turgut, Çorum'da Kitap Kültür Günleri'nde Gazze'yi Konuştu

Yazar Ahmet Turgut, 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında düzenlenen söyleşide Türkiye'nin Gazze'ye olan desteklerini ve Gazze halkının umutlarını anlattı. Turgut, 'Gazze'nin özgürlüğü için can vermeye razıyız' dedi.

Yazar Ahmet Turgut, Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Sumud Filosu" konulu söyleşide, Türkiye'nin, Gazze'nin özgürleşmesi için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Gazze halkının en büyük umudunun Türkiye olduğunu belirten Turgut, "Hiçbirinin Mısır'dan bir beklentisi yok, Kral Abdullah'a seslendikleri yok, hiçbirinin 'Katar gelir bizi kurtarır' diye bir derdi yok. İran'dan silahı alırlar teşekkür ederler, Türkiye'den bir şapka gitsin dua edip alırlar. Türkiye'den ne giderse dualarla karşılanıyor çünkü beklenti Türk devleti." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda farklı din ve uyruklardan insanların bir araya geldiğine dikkati çeken Turgut, "Tek amacımız Gazze'ye özgürlük. Yarın gerekirse can vermeye razıyız. Bu topluluk olarak yaşadığımız farklı bir sahne, bambaşka bir tecrübe." dedi.

Söyleşinin ardından Ahmet Turgut, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, söyleşinin ardından Turgut'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
