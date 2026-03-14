Sanatçı Ahmet Şafak, 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde konser verdi

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında, sanatçı Ahmet Şafak sevenleriyle buluştu.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Şafak, "Geriye Aşk Kalır", "Vay Delikanlı Gönlüm", "Reisler de Sever" ve "Ayyıldız Kolye" şarkılarının da bulunduğu repertuvarı seslendirdi.

Ramazanda dinleyiciyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şafak, "Bu kutlu çatı altında Külliye'de, bu müstesna zaman dilimi ramazanın bu güzel akşamında sizlerin şerefli huzurlarında olmaktan dolayı önce Rabb'ime hamd ediyorum. Sonra hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum." dedi.

Bu sene sanat hayatının 26. yılına girdiğini ifade eden Şafak, "Hala çok büyük bir heyecanla sizlerin huzurlarına geliyorum. Bu çocuksu heyecanımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.