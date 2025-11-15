Ahmet Doğan Destekçileri Yeni Siyasi Parti Kurdu

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin eski Onursal Başkanı Ahmet Doğan'ın destekçileri yeni bir siyasi parti kurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sofya'da bir otelde toplanan Doğan'a yakın isimler, yeni oluşuma Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) adını verdi. Kurucular, yeni partinin onursal başkanı olarak Doğan'ı seçti.

Kuruluş toplantısında yapılan oylamada ayrıca 17 üyeden oluşan Merkez İdari Bürosu belirlendi.

APS'nin dört eş başkan tarafından yönetilmesine karar veren kurucular, bu görevlere Taner Ali, Sevim Ali, Dimitar Nikolov ve Hayri Sadakov'u seçti.

Partinin ilk kurultayının Eylül 2026'da yapılmasına karar verildi.

HÖH partisi, 9 Haziran 2024'te yapılan genel seçimlerde, 240 sandalyeli Bulgaristan Parlamentosu'nda 47 milletvekili ile temsil kazanmıştı.

Meclisin açılmasından kısa bir süre sonra, Onursal Başkan Ahmet Doğan ile partinin eş başkanları Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar partinin ikiye bölünmesine neden olmuştu.

Bölünmenin ardından Peevski, Hak ve Özgürlükler Hareketi - Yeni Başlangıç adlı yeni bir siyasi parti kurmuş, Doğan'ın destekçileri ise Hak ve Özgürlükler için Alternatif isimli bir parlamento grubu kurarak muhalefette kalmayı tercih etmişti.