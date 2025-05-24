Ahmet Davutoğlu'nun Irak Ziyareti: İnsani ve Kültürel Sorunların Ele Alındığı Bir Diyalog

Ahmet Davutoğlu'nun Irak Ziyareti: İnsani ve Kültürel Sorunların Ele Alındığı Bir Diyalog
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun Irak ziyareti ile kurulan diplomatik ilişkilerin yanı sıra, etnik ve mezhepsel farklılıkları kapsayan önemli bir diyalog zemini oluşturduğunu belirtti. Ziyaret, Telafer halkına güçlü bir dayanışma mesajı verilmesini de sağladı.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği Irak ziyareti, yalnızca diplomatik bir temas zinciri değil, aynı zamanda kadim bağlara dayanan insani ve kültürel bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Süleymaniye, Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de gerçekleştirilen görüşmeler, etnik, mezhebi ve siyasi tüm farklılıkları kapsayan bir diyalog zeminine katkı sunmuştur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve baraberinedki heyetin Süleymaniye'den Telafer'e uzanan beş günlük Irak ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünün ardından Parti sözcüsü Ufuk Karcı, gaziye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karcı, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği Irak ziyareti, yalnızca diplomatik bir temas zinciri değil, aynı zamanda kadim bağlara dayanan insani ve kültürel bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Süleymaniye, Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de gerçekleştirilen görüşmeler, etnik, mezhebi ve siyasi tüm farklılıkları kapsayan bir diyalog zeminine katkı sunmuştur" dedi.

Karcı, Genel Başkan Davutoğlu'nun Süleymaniye'de düzenlenen uluslararası Delphi Forumu'na katılımı ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile yapılan görüşmelere değinirken, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi ile yürütülen temasları da hatırlattı. Musul'da Nuceyfi ailesiyle yapılan görüşmenin önemine vurgu yapan Karcı, Telafer ziyaretinin ise özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Dış politikamızın insani yönünü açıkça ortaya koymaktadır"

Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın Telafer ziyareti, Osmanlı döneminden bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçmiştir. Telafer halkına verilen 'Türkiye sizin sadece komşunuz değil, aynı zamanda kader ortağınızdır' mesajı, dış politikamızın insani yönünü açıkça ortaya koymaktadır" dedi. Gelecek Partisi Sözcüsü, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ile yapılan görüşmelerin yanı sıra, Türkmen Cephesi Erbil Siyasi Bürosu ve Birleşik İslam Partisi ile yürütülen temasların da ziyaretin çok boyutlu yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Ufuk Karcı, "Ziyarete katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, işbirliği ve kardeşliğin güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.