Ahmet Davutoğlu'ndan 'Tbmm'de Stajyer Öğrenciye İstismar' İddiasına Tepki: Bu Hepimiz İçin Bir Şeref ve Haysiyet Meselesidir

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından tepkide bulundu.

Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Utanıyorum ve öfke doluyum! Ülkenin çocuk yaştaki kızları milletin derin vicdanını temsil eden TBMM çatısı altında tacize uğruyorsa ülkeyi yönetenlere uyku, bize susmak haramdır! Bu hepimiz için bir şeref ve haysiyet meselesidir." ifadesini kullandı.