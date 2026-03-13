Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi ve onun tarih bilincine katkılarını övgüyle andı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yetiştirdiği mümtaz tarihçilerden, ilim ve fikir dünyamızın kıymetli ismi değerli dostum Sayın İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!