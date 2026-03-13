İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yetiştirdiği mümtaz tarihçilerden, ilim ve fikir dünyamızın kıymetli ismi değerli dostum Sayın İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih bilincimizin güçlenmesine ve kültürel mirasımızın anlaşılmasına yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinen İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA