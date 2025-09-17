Ahmet Davutoğlu'ndan Netanyahu'ya Sert Tepki: Kudüs Barış Şehri Olmalı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan sert bir açıklama yaparak Kudüs'ün tarihi ve dini önemine vurgu yaptı. Davutoğlu, Netanyahu'yu " Kudüs'ü barış şehri olmaktan çıkaran" bir "katil" olmakla suçladı ve Kudüs'ün İslam tarihi içindeki barış dönemlerine dikkat çekti.

Davutoğlu, Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimizdir" açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bre cahil Netanyahu! Sen Kudüs-ü Şerifin ne anlamını ne tarihini biliyorsun! Kudüs-ü Şerif'in kendi dilindeki anlamının bile bilincinde değilsin! Sen 'Barış Şehri'ni 'kan ve soykırım şehri'ne çeviren bir katilsin! Bu şehrin tarihini bilseydin barış dönemlerinin İslam ile buluştuğu dönemler olduğunu da bilirdin! Babil ve Roma katliamlarını ve sürgünlerini yaşayan Kudüs barış dönemlerini Hz. Ömer'den Selahattin Eyyubi'ye, Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid'e uzanan uzun İslam asırlarında gördü. Museviler de bir tek bu dönemlerde Kudüs'te barış içinde yaşayabildiler!

Biz İbrahim'in sen Nemrut'un, biz Musa'nın sen Firavun'un, biz Davud'un sen Calud'un yolundasın! Bu toprakların bağrına bastığı her bir ana, rahminde bir Selahattin taşır. Senin sırtını dayayarak küstahlaştığın ağababaların da sen de gideceksin! Gazze'nin, Filistin'in, Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Hicaz'ın, Mısır'ın, Nil'in, Dicle'nin Fırat'ın çocukları ele ele verip Mekke'nin, Medine'nin, İstanbul'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin kardeşi ve öncüsü Kudüs-ü Şerif'i sizin gibi soykırımcılardan temizleyip tekrar 'Barış Şehri' yapacaklar. Ne zaman mı diyorsun! İşgal altındaki Anadolu'dan gür sesiyle haykıran Akif'in sesiyle cevap verelim sana: Belki yarın belki yarından da yakın!"