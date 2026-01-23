Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan, Müsavat Dervişoğlu'na Tebrik Telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti'nin yeniden seçilen Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. İki lider, Türkiye'nin güncel siyasi gelişmelerini de görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Karcı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı vesilesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak, yeniden genel başkanlığa seçilmesi ve oluşturduğu yeni parti yönetimi dolayısıyla tebriklerini iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede iki lider; Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel siyasi gelişmeleri ele aldı. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı

DSÖ'nün en büyük bağışçısı gitti! Küresel sağlıkta alarm zilleri
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü