Ahmet Davutoğlu'ndan, Müsavat Dervişoğlu'na Tebrik Telefonu

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Karcı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı vesilesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak, yeniden genel başkanlığa seçilmesi ve oluşturduğu yeni parti yönetimi dolayısıyla tebriklerini iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede iki lider; Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel siyasi gelişmeleri ele aldı. Kamuoyuna duyurulur."