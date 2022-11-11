Ahmet Davutoğlu'ndan İBB'ye ziyaret! İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti

YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapsinin istendiği dava 14 Aralık'a ertelendi. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, aynı saatlerde makamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı. Ziyaret sonrası bir paylaşım yapan İmamoğlu, mesajında "Sayın Genel Başkan'a bu hassas ve önemli günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

İmamoğlu duruşmaya katılmazken aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırladı. Davutoğlu'nun, İBB'yi İmamoğlu'nun yargılandığı gün ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekti.

"MORAL DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Görüşme sonrasında İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaştım yaptı. Tweet'te, "Sayın Genel Başkan'a bu önemli ve hassas günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülmüştü. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istenmişti.